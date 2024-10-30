نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور يكشف تفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز.. مفاجآت ثلاثي الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، ما كتبه حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في تقريره عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حصلنا على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وتضمن أن نبيل عماد دونجا قبل إطلاق صافرة الحكم بنهاية اللقاء، دخل في مشادة عنيفة مع أحد منظمي المباراة ودفعه وتمكن من النزول إلى أرض الملعب".

وتابع:"عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي دخلا في أزمة مع المنظمين وتطورت الأمور إلى درجة الاشتباك".

واضاف:" تقرير مراقب المباراة، تضمن سباب جماهير الزمالك، للطاقم التحكيمي بقيادة محمد معروف خلال الشوط الأول، ورددوا:"حكام..........، عاوزين حكام من الصين".

وأكمل الغندور: "مراقب المباراة ذكر واقعة مدرب بيراميدز يورتشيتش والذي هاجم الحكام بشكل كبير عقب المباراة".

واردف:"تقرير المراقب تم رفعه إلى لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، والذي جمعته جلسات بمراقب المباراة محمد ياسين في الإمارات واستفسر منه عن الواقعة بكافة تفاصيلها".

واختتم:"عامر حسين أحال التقرير إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات، علما بأن محمد معروف لم يذكر في تقريره الأحداث وأكد على عدم رؤيته لها".