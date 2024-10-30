نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللقطة الذهبية.. محمد محمود لطفي يخطف الأضواء في مباراة الحرس وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت من جديد منافسات الدوري المصري الممتاز والتي شهدت مواجهتين جمعت بين سموحة وحرس الحدود والمصري أمام طلائع الجيش.

محمد محمود لطفي يخطف الأضواء

وخطف المساعد الأول محمد محمود لطفي اللقطة الذهبية اليوم وذلك بعد إلغاء هدف حرس الحدود بداعي التسلل.

وعقب تأكيد تقنية الفيديو قرار الإلغاء ظهر المساعد حامدا وشاكرا لله عقب القرار ليخطف الأنظار في الدوري المصري.

طاقم حكام مباراة سموحة والحرس

وقاد مباراة سموحة والحرس طاقم حكام مكون من حمادة القلاوي حكما للساحة محمد محمود لطفي مساعد أول أحمد رشدي مساعد ثان، أحمد ناجي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو محمود الدسوقي ويعاونه شريف عبد الله.