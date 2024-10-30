نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتلقى استدعاءً لانضمام لاعبين لمعسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 2 لاعبين، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة اللاعبين كل من:

-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"

-محمد السيد "وسط ملعب".

وينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من 31 أكتوبر، يليه المعسكر المغلق، وخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 إلى 27 نوفمبر المُقبل.