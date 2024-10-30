نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف أيمن يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من إصابة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك يوسف أيمن، لاعب الأهلي، اليوم الأربعاء في تدريبات الفريق بصورة طبيعية، بعد تعافيه من إصابة ارتجاج في المخ تعرض لها خلال مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري، والتي انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح.

وفي سياق آخر، حقق الأهلي فوزًا بثلاثة أهداف دون رد على العين الإماراتي، سجلها وسام أبو علي، إمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ليواصل الأهلي مشواره نحو نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس.