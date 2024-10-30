نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير مشيدًا بجمهور الأهلي: رقم واحد ولا يمكن لأي فريق الفوز عليه في ظل تواجده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تأثير جمهور الأهلي في المباريات، قائلًا: "في الماضي، كنا نلوم الجمهور بسبب تشجيعه قبل المباراة، مما يجعله يتعب ويصبح ساكتًا عند انطلاق المباراة. لكن الآن، انظروا كيف أصبح الجمهور؟"

شوبير يشيد بتأثير جمهور الأهلي

وأضاف شوبير، "تواصلت مع صديق لي من الإمارات، وسألني: هل تظنون أن أي فريق يمكنه الفوز على الأهلي في وجود هذا الجمهور؟"

وواصل حديثه مشيدًا، "قال لي إننا لم نعد عاديين، بل أصبحنا في الملعب نشعر بالخوف والدهشة من دعم جمهور الأهلي وما يقدمه."