الرياضة

اتحاد الكرة يخطر الزمالك باستدعاء 3 لاعبين للانضمام لمعسكر مواليد 2008

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 3 لاعبين للانضمام لمعسكر منتخب مصر مواليد 2008، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتضم قائمة اللاعبين كل من:-

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-محمد حمد "جناح هجومي"

-معاذ محمد "مدافع"

وينطلق معسكر منتخب مصر المغلق خلال الفترة من 31 أكتوبر ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر  المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر، أن يتوجه منتخب مصر عقب انتهاء المعسكر المغلق إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المقرر لها خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 24 من نفس الشهر.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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