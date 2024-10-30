نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من شوبير لإدارة الأهلي بشأن تذاكر الجماهير في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دعا أحمد شوبير، الإعلامي الرياضي، إدارة الأهلي إلى اتخاذ خطوة تخفيض أسعار التذاكر للنصف في مباريات الدوري.

وأكد على ضرورة أن يتواجد جمهور الأهلي بنفس الحماس والعظمة التي شهدناها في مباراة العين، حيث أظهر الجمهور دعمًا غير مسبوق أدهش الجميع.

وشدد شوبير على أن وجود جمهور الأهلي بكثافة في المباريات يسهم بشكل كبير في رفع معنويات اللاعبين ويعزز من روح المنافسة في الدوري.

كما أشار إلى أن دعم الجمهور لا يقتصر فقط على المباريات الكبرى، بل يجب أن يكون حاضرًا في جميع اللقاءات ليظل الأهلي في القمة.