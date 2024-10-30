نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ في كأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت إلى الدور القادم بعد تحقيق فوزا كبيرا وصعبا على نظيره مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب الأول ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.

ملخص أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ

وسجل هوجو ايكتيكي الهدف الأول في الدقيقة 45 صنع السخيري.

وعادل كو ايتاكور النتيجة لمونشنجلاباخ في الدقيقة 47 صنعه له كلايندينست.

وسجل عمر مرموش هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 70 وانتهت المباراة 2/1.