نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت للتأهل إلى دور الـ16 من كأس ألمانيا بعد التغلب على بوروسيا مونشجلاباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت إلى الدور القادم بعد تحقيق فوزا كبيرا وصعبا على نظيره مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب الأول ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.

ملخص مباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ

وانطلقت صافرة بداية مباراة آينتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ برتم سريع وتلقى ارثر نيكولاس ثيت البطاقة الحمراء في الدقيقة 16 وسجل هوجو ايكتيكي الهدف الأول في الدقيقة 45 صنع السخيري وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وعادل كو ايتاكور النتيجة لمونشنجلاباخ في الدقيقة 47 صنعه له كلايندينست ونزل عمر مرموش بديلا لماتانوفيتش وسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 70 وحاول مونشنجلادباخ تسجيل التعادل لكن انتهت المباراة 2/1.