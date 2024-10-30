هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز في كأس ألمانيا اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره ماينز في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب كوفاس، في إطار منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.



يتطلع العملاق البافاري إلى تحقيق فوز يؤكد سيطرته على البطولة، ومواصلة مسيرته نحو اللقب، بينما يأمل ماينز في تحقيق مفاجأة تقوده للتقدم في البطولة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر، إيريك داير، منجاي كيم، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، بالينيا.

خط الهجوم: هاري كين، سانيه، موسيالا، جنابري.



تشكيل ماينز لمواجهة بايرن ميونخ



حراسة المرمى: روبين زينتير.

خط الدفاع: دومنيك كوهر، موريتنز جنز، مكسيم لايتش.

خط الوسط: كاسي، سانو، ناديم أميري، فيليب موين.

خط الهجوم: سيب، فيدوفيش، باول نيبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز



ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مما يجعلها واحدة من أبرز مواجهات الكأس في هذا الدور.



يمكن لمتابعي كرة القدم الاستمتاع بالمباراة عبر قناة دبي الرياضية 2، التي ستقوم بنقل أحداث اللقاء مباشرة.



سيكون المعلق عبد الله السعدي هو الصوت الذي سيرافق المشاهدين خلال مجريات المباراة، حيث من المتوقع أن يقدم تحليلًا مميزًا لأحداث اللقاء.