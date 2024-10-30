عمر مرموش يسجل هدف الفوز لفرانكفورت أمام مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الهدف الثاني لفريقه أمام نظيره مونشنجلادباخ في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا. عمر مرموش يسجل هدف الفوز لفرانكفورت أمام مونشنجلادباخ وسجل الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الهدف الثاني في الدقيقة 70 وأصبحت النتيجة 2/1. القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ومونشنجلادباخ تردد قناة دبي الرياضية 2 القمر: نايل سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4.