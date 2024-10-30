نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ديربي جدة".. فابينيو وفيرمينو في صراع الصديقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال لاعب وسط الاتحاد، فابينيو، إنه لا يفضل مواجهة مهاجم الأهلي روبرتو فيرمينو في مباراة "ديربي جدة" بدوري روشن السعودي، غدًا الخميس، بسبب الصداقة التي تجمعهما.

وتزامل البرازيلي فابينيو مع مواطنه فيرمينو في ليفربول منذ 2018 وحتى 2023 عندما انتقل الثنائي إلى مدينة جدة.

وكشف فابينيو عن صداقته القوية مع مهاجم الأهلي لكنه أكد على عدم تهاونه أمام فيرمينو عند اللعب ضده.

وأبلغ فابينيو رابطة الدوري السعودي اليوم الأربعاء، "ليست (مواجهة) لطيفة، بوبي (فيرمينو) أحد أصدقائي الجيدين في كرة القدم، هو لاعب جيد جدًا لذلك لا أحب اللعب ضده، في الموسم الماضي تدخلت عليه بقوة وبعد المباراة أرسل لي صورة لكاحله، وقلت له "آسف"، يمكننا تبادل الحديث بعد المباراة لكن خلال المواجهة سأقاتل من أجل فريقي".

وأوضح فابينيو أن وجود صديقه فيرمينو في نفس المدينة جعله يتأقلم سريعًا على الأجواء في السعودية بعد تجارب في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا.

وقال: "من الرائع أن يكون في نفس المدينة التي أعيش فيها، أراه خارج الملعب كثيرًا وعائلاتنا على تواصل أيضًا، هو صديقي الصدوق لكن في أرض الملعب وفي مبارة القمة فأنا لاعب للاتحاد وهو يلعب للأهلي".

ويدخل الاتحاد مباراة القمة ولديه 21 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، بعد أداءٍ رائع مع المدرب لوران بلان، بينما لا يمر الأهلي بأفضل أحواله إذ يتأخر بفارق 10 نقاط عن منافسه المحلي محتلًا المركز الثامن.

وقال فابينيو عن القمة: "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، الفريق يعيش فترة رائعة، نحن في المركز الثاني خلف الهلال ونريد التقدم للصدارة لذا علينا تحقيق الفوز.

"أخوض قمة (جدة) الثالثة لي، لم نكن جيدين في أول قمتين بعدما خسرنا كلتا المباراتين، لذا فهي فرصة لكي نحقق نتيجة رائعة لجماهيرنا التي تطلب منا تقديم كل شيء لكي ننتصر في هذه المباراة".

وكال فابينيو المديح بزملائه في هذا الموسم واختص الثنائي الجديد موسى ديابي وحسام عوار المنضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف: "أعتقد أن المنضمين (في فترة الانتقالات) يقدمون أداءً رائعًا، ديابي وعوار وجميع اللاعبين الذين انضموا اندمجوا بالفعل وتأقلموا مع طريقة لعب الفريق.

"أعتقد أن بعض اللاعبين الرئيسيين استعادوا مستواهم وهذا مهم للغاية لنا، مع قدوم المدرب الجديد وطاقمه أصبحنا نعرف الأفكار التي لديهم وكيف يريدون منا لعب كرة القدم، الجميع يتوقع منا القتال من أجل لقب الدوري وهذا ليس بالمفاجأة، علينا تقديم كل ما لدينا للوصول إلى القمة".