نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد سامي بعد فوز سموحة على حساب حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والتي انتهت لصالح سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أول تعليق من أحمد سامي بعد فوز سموحة على حساب حرس الحدود

وفي تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، قال سامي: "نحن سعداء بالحصول على ثلاث نقاط في بداية الموسم، مما يعطي دفعة إيجابية للاعبين. كانت المباراة على ملعب حرس الحدود، وهو ما جعلها مواجهة صعبة."

وأضاف: "لم تتوفر لنا فرصة مشاهدة مباريات سابقة لحرس الحدود باعتبارهم صاعدين حديثًا للدوري الممتاز، فحرصنا على أن نكون المبادرين في الملعب. خلال أول 17 مباراة من الدوري، ستواجهنا تحديات كبيرة، وقد تدربنا على التحكم بمجريات المباراة بأيدينا، لكن في آخر ربع ساعة، سمحنا لهم بامتلاك الكرة، وهذا لم يكن ما خططنا له."

كما أوضح سامي الاستراتيجية التي اتبعها في التعاقدات، قائلًا: "حرصت هذا الموسم على ضم لاعب أو اثنين لكل مركز، لأن المباريات في بداية الموسم ستكون بوتيرة عالية، وقد تحدث إصابات أو إيقافات تؤثر على الفريق."

وعن المواجهة القادمة أمام الزمالك، قال: "الزمالك فريق كبير وسيكون علينا بذل جهد كبير لتحقيق نتيجة إيجابية. لقد خاض الزمالك مباراتين في كأس السوبر، وهم جاهزون بدنيًا بشكل كبير، ونأمل أن يوفقنا الله في هذه المباراة."