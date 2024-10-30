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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم الأربعاء مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهلت 8 فرق إلى مرحلة ربع النهائي بعد مواجهات حافلة بالإثارة والتنافس.

أبرز نتائج دور الـ16

الهلال تمكن من تحقيق فوز عريض على الطائي بنتيجة 4-1، ليتأهل بجدارة إلى الدور التالي.

التعاون حقق انتصارًا مهمًا على النصر بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأول بارك"، ليضمن مكانه في ربع النهائي.

في مفاجأة من العيار الثقيل، نجح الجبلين، الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية "يلو"، في إقصاء الاتفاق بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، ليكتب اسمه ضمن الفرق المتأهلة.

القرعة المنتظرة لربع النهائي

سيتم إجراء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قريبًا، بعد أن حسمت الفرق الثمانية مقاعدها في هذا الدور.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين