هل فان نيستلروي الحل المؤقت لمانشستر يونايتد؟

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أحمد جودة - القاهرة -

قال رود فان نيستلروي إنه حزين لمشاهدة إقالة إريك تن هاغ من تدريب مانشستر يونايتد، لكن مهاجم النادي السابق يشعر بالفخر لتولي منصب المدرب المؤقت ما دام كانت هناك حاجة لذلك.

وأقيل المدرب الهولندي تن هاغ، يوم الإثنين الماضي مع احتلال الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.



وانضم فان نيستلروي (48 عامًا) إلى طاقم تن هاغ كمساعد في يوليو وتم تعيينه مدربًا مؤقتًا يوم الإثنين ليتولى المسؤولية عن مباراة كأس الرابطة اليوم الأربعاء أمام ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.



وقال الدولي الهولندي السابق لموقع النادي على الإنترنت: "أعادني إريك تن هاغ إلى مانشستر يونايتد في الصيف، ورغم أنني لم أكن جزءًا من الطاقم التدريبي هنا إلا لبضعة أشهر، فسأظل ممتنًا له دائمًا لمنحي الفرصة، وأشعر بالحزن لرؤيته يرحل.

"عندما عدت في الصيف كمساعد لإريك، كان ذلك لأنني أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على العودة إلى المستويات التي عرفتها هنا كلاعب.



"لا زلت أؤمن بهذا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت والكثير من العمل الجاد.

"حتى على أساس مؤقت، إنه لشرف عظيم أن أتولى إدارة النادي الذي أحبه لأي فترة يُطلب مني القيام بذلك.



"أستطيع أن أعدكم بأنني سأستمر في بذل قصارى جهدي، بأي وسيلة، لمحاولة تحويل دفة أحوالنا".

وبينما كان من المنتظر أن يكون فان نيستلروي أحد المرشحين لشغل المنصب بشكل دائم، ظهر مدرب سبورتنغ روبن أموريم كأبرز المرشحين، حيث أبلغ يونايتد النادي الواقع في لشبونة أمس الثلاثاء، أنه مستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو (10.79 مليون دولار).