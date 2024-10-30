نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الفيضانات.. تأجيل مباريات كأس إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأجلت مباراتي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لفريقي فالنسيا وليفانتي بسبب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصًا وتسببت في دمار في جنوب إسبانيا.

ضربت إسبانيا فيضانات مفاجئة أمس الثلاثاء حولت الشوارع في القرى إلى أنهار، وعطلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب دولة أوروبية في الفترات الأخيرة.

وتسابقت الأندية ونجوم كرة القدم والرياضات الأخرى بما فيهم فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس ودييغو سيميوني وتيبو كورتوا في نشر رسائل دعم المتضررين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "نشعر بالحزن الشديد في ريال مدريد، ونتضامن مع جميع المتضررين من الكارثة".

كما وقف لاعبو مدريد وبرشلونة دقيقة صمت قبل التدريبات، اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يلعب فالنسيا ضد بارلا إسكولا في الدور الأول لكأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء، بينما يحل ليفانتي ضيفًا على بونتيفيدرا.

ومن المحتمل إلغاء مباريات أخرى في كأس ملك إسبانيا التي تقام منتصف الأسبوع، وقد يتأجل لقاء فالنسيا ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل إلى موعد آخر.

كما توجد شكوك بشأن سباق الدراجات النارية "موتو جي بي" الذي سيقام في فالنسيا بعد أسبوعين بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بمضمار ريكاردو تورمو.

وتغير موعد عدد من مباريات دوري كرة السلة الإسباني بسبب ارتباك حركة السفر في جميع أنحاء إسبانيا.

