نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يستعد لمواجهة غزل المحلة في انطلاق الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم لمواجهة غزل المحلة في أولى جولات بطولة الدوري للموسم الجديد، والتي ستقام يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلية.

تعتبر هذه المباراة الخامسة والثمانين في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث لعبا سابقًا 84 مباراة.

إحصائيات المواجهات السابقة:

عدد المباريات: 84

انتصارات الإسماعيلي: 31

انتصارات غزل المحلة: 15

التعادلات: 38

أهداف الإسماعيلي: 88

أهداف غزل المحلة: 70



تدريبات الإسماعيلي للمواجهة تأتي بعد انتهاء معسكره الخارجي في قطر، والذي استمر 10 أيام وشمل 3 مباريات ودية.

كما خاض الفريق 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد التي بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مدربًا للفريق، مواصلًا ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وتمكن الإسماعيلي من تحقيق انتصارات على أندية مثل الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، بالإضافة إلى البدع وميشرب القطري، بينما تعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، ليحافظ بذلك على سجله خاليًا من الهزائم خلال فترة الإعداد.