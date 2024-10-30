نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم النصر يثير قلق داخل المعسكر قبل مواجهة الهلال بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط نادي النصر، حالة من القلق بين جماهير الفريق قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال في ديربي الرياض.

يستضيف النصر نظيره الهلال مساء الجمعة المقبلة، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025، في مباراة ينتظرها عشاق الفريقين بشغف كبير.

غياب بروزوفيتش عن التدريبات

وكشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه في منصة "إكس" أن بروزوفيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، لم يشارك في تدريبات الفريق مساء الأربعاء. وأوضح العصيمي، في رده على أحد المتابعين، أن النجم الكرواتي ربما لم يتمكن من التدرب اليوم، دون الكشف السبب الواضح وراء غيابه.

عبّر العصيمي عن أمله في جاهزية بروزوفيتش للمشاركة في ديربي الرياض ضد الهلال، مشيرًا إلى أهمية اللاعب الكبير ودوره المحوري في تشكيلة النصر، خصوصًا في هذه المباراة القوية التي تعد مفصلية في مسيرة الفريق خلال الموسم.

عدم صدور بيان رسمي من نادي النصر

حتى اللحظة، لم يصدر نادي النصر أي توضيح رسمي بشأن غياب بروزوفيتش عن التدريبات، وذلك في ظل استعدادات الفريق لمواجهة الهلال.

وخلال المباراة السابقة للنصر أمام التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، قام المدير الفني للنصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، باستبدال بروزوفيتش في الدقيقة 65 من اللقاء الذي انتهى بخسارة النصر 0-1، مما قد يعكس احتمال وجود إصابة أو تعب لدى اللاعب.