نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد الأعلى تقييمًا في كأس الرابطة الإنجليزية قبل مواجهة ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد موقع "WhoScored" أن مانشستر يونايتد يتصدر حاليًا ترتيب الفرق الأعلى تقييمًا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة هذا الموسم، بدرجة 7.70، ليظهر الفريق بأداء لافت ومميز في البطولة حتى الآن.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ويسعى اليونايتد لمواصلة مشواره بقوة نحو لقب كأس الرابطة، مستفيدًا من مستواه المميز وتقييمه العالي، فيما يتطلع ليستر لتحقيق مفاجأة والتأهل للدور القادم.