نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشكلة كبري تقلق سلوت قبل مواجهة برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق ليفربول أزمة كبيرة في تشكيلته، ما أثار قلق مدربه أرني سلوت، خاصة في ظل تزايد الإصابات بين لاعبيه الهجوميين مؤخرًا.

وعبر سلوت عن انزعاجه من قلة الخيارات الهجومية المتاحة له، حيث تعرض عدد من لاعبيه لإصابات متتالية، مما يحد من قدرته على تنفيذ استراتيجياته المعتادة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان"، يشعر سلوت بقلق متزايد بعد تأكيد غياب ديوجو جوتا حتى نهاية نوفمبر لاستكمال فترة التعافي، إضافة إلى الغموض حول موعد عودة فيديريكو كييزا من إصابته، مما يزيد من التحديات التي يواجهها الفريق في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا في توقيت حرج قبل مواجهة ليفربول مع برايتون مساء اليوم في دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، ما يضع سلوت أمام اختبار صعب لإيجاد بدائل هجومية قادرة على تعويض الغيابات وإحداث الفارق في المباراة المرتقبة.