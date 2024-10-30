سحب قرعة مسابقة كأس السوبر لكرة اليد الاثنين القادم

تقام لأول مرة حدد الاتحاد العماني لكرة اليد يوم الاثنين القادم موعدا لسحب قرعة بطولة كأس السوبر التي تقام لأول مرة بمشاركة 4 اندية هي نادي عمان والسيب ومسقط وأهلي سداب خلال الفترة من 14 الى 17 ديسمبر القادم، وذلك في الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ويهدف اتحاد اليد من استحدات هذه البطولة الى زيادة عدد مباريات الاندية بدوري الدرجة الأولى، الذي سينطلق يوم 20 ديسمبر المقبل خاصة وان عام 2025 سوف يشهد عدة مشاركات منها استضافة نادي عمان البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس في شهر فبراير المقبل واستضافة سلطنة عمان لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية في شهر ابريل، بالاضافة الى مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية في البطولة الآسيوية العاشرة . وسوف تنطلق أولى مسابقات الموسم الرياضي الجديد لكرة اليد 2024 /‏2025 م والذي يشتمل على 9 مسابقات متنوعة في الاول من شهر نوفمبر القادم بدوري الناشئين الذي يشارك فيه 7 أندية يليه دوري الشباب الذي ينطلق يوم 8 نوفمبر القادم بمشاركة 6 اندية ودوري الدرجة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل ودوري الدرجة الأولى ينطلق يوم 20 ديسمبر القادم ومسابقة درع الوزارة في شهر يناير 2025 ودوري الشواطئ للناشئين في شهر فبراير 2025 ودوري الشواطئ للرجال في شهر فبراير 2025 م والدوري النسائي فبراير 2025م.

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