الجمعية العمانية للسيارات تستضيف فعالية الاستعراض الحر فـي عبري

تستعد الجمعية العُمانية للسيارات لاستضافة فعالية «الاستعراض الحر» المثيرة بعد غد الجمعة في مدينة عبري، حيث من المتوقع أن تجمع هذه الفعالية عشاق رياضة المحركات ومحبي السيارات من مختلف أنحاء السلطنة والمناطق المجاورة. وتُعد فعالية الاستعراض الحر من الفعاليات المميزة للجمعية العُمانية للسيارات، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير والمشاركين مما سيخلق أجواءً حماسية لعشاق رياضة المحركات. سيشارك في هذه الفعالية متسابقون من داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث سيستعرضون مهاراتهم في فئات سيارات الصالون والدفع الرباعي، مع مشاركات من خارج السلطنة تضفي مزيداً من الإثارة، تهدف الجمعية من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في محافظة الظاهرة والمناطق المحيطة بها، وتبرز هذه الفعالية جهود محافظة الظاهرة في استقطاب ورعاية مثل هذه الأحداث الرياضية، حيث تلعب المحافظة دوراً محورياً في دعم الفعاليات الرياضية والسياحية، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة رائدة لهذه الأنشطة، كما تسعى الجمعية إلى توفير منصة آمنة ومهنية لعشاق رياضة المحركات، مما يساهم في الحد من السباقات العشوائية في الطرق العامة وتوفير بيئة رياضية آمنة للشباب.

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