منتخبنا الوطني للأسكواش يشارك فـي بطولة غرب آسيا بالعراق

يشارك مُنتخبنا الوطني للاسكواش لفئة العموم في بطولة غرب آسيا للاسكواش، والتي تنطلق منافساتها يوم امس وتستمر لغاية يوم الأحد المقبل بمشاركة 6 دول هي: إيران، والكويت، واليمن، وفلسطين، والعراق، وسلطنة عُمان، وتضم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة سالم المقبالي ووليد النيري ومحمد البطاشي ومحمد التميمي. وقال عمار الحمادي، المدير الإداري للجنة العُمانية لألعاب المضرب: « تأتي هذه المشاركة ضمن البطولات الإقليمية المعتمدة لمنتخبنا الوطني للاسكواش لهذا العام، ونتطلع بأن يحقق المنتخب الوطني النتائج الفنية المرجوة في هذه المشاركة، بالرغم من قوة وصعوبة المنافسين المشاركين في هذه البطولة». وكان المنتخب الوطني للاسكواش قد أقام معسكرًا تدريبيًّا خارجيًّا بالكويت في شهر أغسطس الماضي بهدف رفع جاهزية المستوى الفني والبدني للاعبين واحتكاكهم بلاعبين ذوي مستويات فنية عالية من المنتخب الكويتي والأندية الكويتية، وضمّ المعسكر مجموعة من اللقاءات والتجارب المتنوعة، حيث تم تصميم برنامج المعسكر في إطار الشراكة والتعاون القائم بين اللجنة العُمانية لألعاب المضرب والاتحاد الكويتي للاسكواش.

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