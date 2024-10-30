اليوم.. الرستاق والخابورة وجها لوجه فـي ختام الأسبوع التاسع لدورينا

اليوم، يسدل الستار عن مباريات الجولة التاسعة لدوري عمانتل عبر مواجهة واحدة تجمع بين الرستاق ونظيره الخابورة، حيث سيكون مجمع الرستاق مسرحا لمواجهة أبناء محافظتي شمال وجنوب الباطنة بدءا من السادسة مساء في أمسية لا تقبل القسمة على اثنين بأي حال من الأحوال، ويحتل صاحب الضيافة المركز العاشر برصيد (4) نقاط فيما يحتل الضيف (الخابورة) المركز السابع برصيد (7) نقاط، ما يجعل المباراة تنافسية إلى حد بعيد بغية تحقيق أكثر من هدف للفائز، ففوز الرستاق يعني رفع رصيده إلى (7) نقاط وفرملة منافسه عند رصيده الحالي واللحاق به، فيما فوز الخابورة يعني الابتعاد بفارق (6) نقاط عن الرستاق بوصوله النقطة العاشرة وبالتالي ستكون صعوبات أخرى تنتظر عنابي الجبل الذي لم ير منه في هذا الموسم سوى اسمه فقط بعيدا عن كل معطيات الفريق الذي تراجع كثيرا بعد أن كان اسمه لامعا في السنوات الماضية، وأبرزها الوصول لنهائي الكأس الغالية على حساب ظفار رغم خسارته أمام السيب . عموما، مباراة لها الكثير من الاعتبارات ولها الكثير من الأهداف، خاصة وأن الخابورة عائد من تعادل مثير أمام نادي عمان، فيما الرستاق تعرض لخسارة من نادي بهلاء، وبالتالي يأمل الفريقان معالجة الأمور قبل استفحالها ودخولها في منعطف ليس مطلوبا في هذا التوقيت .