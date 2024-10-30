نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ70.. محمود الخطيب "بيبو" عازف لحن العشق ومطرب المهارة ومُخرج الإنجازات وأستاذ البطولات (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "بيبو بيبو الله يا خطيب.. بيبو بيبو يا سلام يا خطيب - من العتبة جينا ومن شبرا يا بيبو".. كلمات وهتافات عشق سماعها الخطيب من جماهير الأهلي لاعبًا وإداريًا ورئيسًا بيبو عاشق الأهلي ومعشوقهم الأول عنقود المهارة رئيس مجلس الإدارة وكما قالت الست أم كلثوم "سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت.. وإن كنت أقدر أحب تانى أحبك أنت".

كلمات تصف مشاعر عشق الخطيب للأهلي وعشق جماهير النادي له والذي تربطهم به مشاعر من الحب لا توصف ويصعب وصفها بيبو صاحب القميص رقم ١٠ والذي أصبح رمزًا لكل عشاق الكيان الأحمر، ومن يحمله ويتذكرون معه مهاراته التي عشقوها.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" جولة سريعة مع بيبو تزامنًا مع عيد ميلاده الـ70، ما هي أبرز أسباب حب أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب إلى الرقم (١٠)؟ وأبرز الأرقام والبطولات خلال مسيرته لاعبًا ورئيسًا للقلعة الحمراء.

سبب حب وارتداء الخطيب للرقم (١٠)

يستعرض "دوت الخليج" من خلال التقرير التالي كيف تحول محمود الخطيب إلى أسطورة أهلاوية وسبب ارتداء وعشق الخطيب للرقم (١٠) حيث يعد واحدًا من أهم أسباب ارتداء محمود الخطيب الرقم 10 وهو لاعبًا أنه من مواليد هذا الشهر حيث ولد في يوم ٣٠ من شهر أكتوبر ١٩٥٤.

كما يعد ترتيبه بين أشقائه أيضًا كان العاشر، وليس هذا السبب فقط الذي جعله يعشق هذا الرقم ويحب بل كان واحدًا من معشوقي الجوهرة السمراء اللاعب البرازيلي بيليه وكان يعتبره مثلة الأعلى وذلك لما يمتلكه من سرعة ومهارات عديدة تجعله يتلاعب بالخصوم كعازفي الموسيقى، لكن الموضوع لم يقف عند تلك الأسباب فقط فكان الخطيب أيضًا يوفر مصروفه ليس لشراء لعبة أو حلوى كمثل الأطفال في عمره، بل كان يوفرها ليذهب إلى السينما من أجل مشاهدة أهداف النجم البرازيلي بيليه، ومن هنا جاء سر ارتداءه الرقم 10.

أبرز أرقام الخطيب لاعبًا

خاض الخطيب 266 مباراة سجل 159 هدفًا وتوج الخطيب لاعبا بالعديد من البطولات مع النادي الأهلي حيث توج بعدد 20 بطولة حيث توج بـ 10 ألقاب من الدوري المصري إضافة لـ 5 ألقاب لكأس مصر وبطولتين دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى 3 ألقاب لبطولة الأندية الإفريقية.

كما أصبح الهداف التاريخي للأهلي بالدوري المصري برصيد 109 أهداف والهداف التاريخي للمارد الأحمر في إفريقيا 37 هدفًا.

بطولات الخطيب كرئيس للنادي

توج فريق الكرة للنادي الأهلي في عهد رئاسة الخطيب بـ21 بطولة (5 الدوري الممتاز - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري- 4 ألقاب دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقي - كأس الأفروآسيوية والمحيط الهادي) إضافة إلى الحصول على 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.

حفر الخطيب اسمه بحروف من ذهب وأصبح أحد أساطير الكرة المصرية والإفريقية وواحدًا من أهم رؤساء النادي الأهلي على مر التاريخ، وذلك منذ أن تولى رئاسة نادي القرن الإفريقي عام ٢٠١٧.

وعاش الخطيب لحظات فرح كثيرة داخل جدران النادي الأهلي، وعشق الأهلي بصدق فعشقه الجمهور كل العشق وأصبح رمزا لقلعة البطولات الحمراء النادي الأهلي.