نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحسم الحارس الأساسي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك موقفه بشأن إتباع سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

جوميز استقر على الاعتماد على محمد عواد في التشكيل الأساسي مع بداية بطولة الدوري.

ويرفض جوميز إتباع سياسة التدوير في حراسة المرمى وسط تألق محمد عواد في الفترة الماضية وظهوره بشكل مميز مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.