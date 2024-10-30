نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان نيستلروي يوجه رسالة قوية لجماهير مانشستر يونايتد قبل أول مبارياته كمدير فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رود فان نيستلروي، المدرب الهولندي والمدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد، رسالة خاصة لجماهير الشياطين الحمر عقب تعيينه في المنصب المؤقت، بعد إقالة المدرب السابق إريك تين هاج.

فان نيستلروي يوجه كلماته لجماهير أولد ترافورد

وفي تصريحاته التي نشرها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، قال فان نيستلروي: "مساء الخير ومرحبًا بكم في أولد ترافورد. أكتب لكم هذه الرسالة بقدر كبير من المشاعر المختلطة. عودتي إلى مانشستر يونايتد تمت بفضل إريك تين هاج هذا الصيف، رغم أنني كنت جزءًا من الطاقم التدريبي لفترة قصيرة، إلا أنني ممتن له لمنحي هذه الفرصة، وحزين على رحيله."

وأضاف: "حتى ولو كانت المسؤولية مؤقتة، فإن تولي إدارة النادي الذي أحبه هو شرف كبير بالنسبة لي، وأعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي لتحسين أوضاع الفريق في هذه المرحلة."

وأكد فان نيستلروي أهمية العمل الجماعي في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أن الجميع في النادي يجب أن يعملوا معًا لتحويل هذا الموسم إلى نجاحات، وقال: "بالرغم من تذبذب نتائجنا، فإنني سعيد بالعودة إلى أولد ترافورد والتعاون مع اللاعبين والطاقم التدريبي يوميًا. لقد أظهرنا إمكانيات واعدة في بعض المباريات، ولكنها لم تكن كافية حتى الآن."

واختتم فان نيستلروي حديثه برسالة تفاؤل، قائلًا: "لحسن الحظ، لا يزال لدينا الوقت لصالحنا، مع توفر العديد من المباريات، لتكوين زخم إيجابي يبدأ بلقاء ليستر سيتي في كأس كاراباو الليلة. الخطوة الأولى هي استعادة عادة الانتصار، وأعلم مدى قوة الدعم الذي يقدمه مشجعونا للفريق، لذا أرجو منكم دعم اللاعبين ونحن نواصل رحلتنا نحو هدفنا الأكبر في ويمبلي."