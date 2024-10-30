فيديو.. محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري الموسم الجديد 2024-2025

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح محمود صابر فريق سموحة التسجيل في مباراته ضد حرس الحدود ضمن منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2024-2025، والتي تقام على أرضية استاد المكس.

محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري

وسجل محمود صابر الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 36، بعد تمريرة متبادلة مع زميله حسام حسن، ليرسل صابر تسديدة قوية بقدمه اليسرى من جهة يسار منطقة الجزاء، محرزًا هدف التقدم.

نظام استثنائي للدوري المصري هذا الموسم

تقام بطولة الدوري المصري هذا الموسم بنظام جديد؛ حيث ستكون من دور واحد، ويتبعها تقسيم الفرق في الدور الثاني إلى مجموعتين، واحدة للتنافس على اللقب وأخرى للهروب من الهبوط، بحيث تضم كل مجموعة 9 فرق، ويخوض كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34 كما كان معتادًا.

كما تقرر أن يهبط فريقان فقط إلى دوري الدرجة الأولى المحترفين في هذا الموسم، بدلًا من ثلاثة فرق، بينما سيشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.