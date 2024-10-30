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أحمد جودة - القاهرة - فوز أصحاب الجياد بخماسية على الزهور وإلغاء مباراة الأوليمبي بالقسم الثاني

تمكن فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني من الفوز على فريق الحمام بقيادة محمد كاربويا بهدفين نظيفين بالجولة الخامسة من دوري القسم الثاني.

سجل هدفي دمنهور حسن زيكا وابراهيم السامولي.



وفاز فريق مركز شباب كوم حمادة بقيادة رمضان السيد على فريق الجزيرة المطروحي بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق كوم حمادة بهدف دون رد سجله محمد جمال.

وتعادل الجزيره في بداية الشوط الثاني.

وخطف مصطفى صالح الهدف الثاني لكوم حماده.

وفاز فريق أصحاب الجياد بقيادة محمد فهمي على فريق الزهور بمطروح بخماسية مقابل ثلاثة.

تقدم الجياد بهدفين عن طريق كرم أحمد في الدقيقة 5 وصبحي مصطفى في الدقيقة 17.

واستطاع الزهور العوده بتسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ثابت حماد في الدقيقة 34 واضاف حمزه عبد العاطي الهدف الثاني.

وإدراك مصطفى صالح الهدف الثالث للزهور بالشوط الثاني.

واستطاع اصحاب الجياد تسجيل 3 اهداف في 5 دقائق عن طريق محمد السيد في الدقيقة 74و الدقيقة75 الهدف الرابع للجياد اأحرزه اللاعب محمد كاستيلو وإدرك هشام فتح اللهالهدف الخامس قبل نهاية اللقاء.

ولم يقام لقاء الاولمبي مع الهلال لعدم تواجد سيارة إسعاف بملعب الأوليمبي .

وتختتم الجولة يوم الخميس بلقاء المجد مع دلفي .