حمد إبراهيم يجتمع بلاعبي الإسماعيلي لوضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة غزل المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، باللاعبين قبل انطلاق تدريبات اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسي للنادي، في إطار التحضير لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

واستعرض حمد إبراهيم خلال الجلسة البرنامج التدريبي المُعد لمران اليوم، حيث قدم توجيهات مهمة للاعبين استعدادًا للمباراة القادمة أمام غزل المحلة.

وخلال التدريبات، ركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية في التقسيمة الفنية التي أقيمت اليوم على الملعب الرئيسي، وذلك بهدف تحسين الأداء الجماعي للفريق.

يستعد الإسماعيلي لملاقاة غزل المحلة يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.