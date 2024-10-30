نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ثلاثي الزمالك في طريقه للقاهرة " صورة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك إطلاق سراح عبد الواحد السيد، مدير الكرة، ولاعبي الفريق نبيل دونجا ومصطفى شلبي من الحجز في أبوظبي. جاء ذلك بعد حكم محكمة إماراتية بالسجن لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم إماراتي، على خلفية مشاجرة مع أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ثلاثي الزمالك في طريقه للقاهرة

وأشار المصدر إلى أن الخطوات قد اتخذت لحل الأزمة عبر اتفاق مشترك بين السلطات المصرية والإماراتية، انتهى بقرار الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بالعفو عن الثلاثي.

وأوضح المصدر لموقع كووورة أن عبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، ودونجا خرجوا من قسم الشرطة في أبوظبي برفقة حسين لبيب، رئيس النادي، تمهيدًا لعودتهم إلى القاهرة.

وتعود الأحداث إلى مشادة مع أحد المنظمين، مما دفع النيابة لتحويل اللاعبين إلى محاكمة عاجلة بتهمة استخدام العنف أو التهديد ضد موظف عام.