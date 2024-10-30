الرياضة

"عميد لاعبي العالم الوحيد".. عصام الحضري يدعم أحمد حسن

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق لهجوم كبير من بعض المتابعين، على الصور التي قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب حسام حسن.

 هجوم كبير على منشور عصام الحضري بسبب حسام حسن 

ونشر الحضري منشور به صور تجمعه بالعميد أحمد حسن معلقًا عليها: "لاعب  حبيبي واخويا وعشرة عمري وشريك البطولات والانجازات التاريخية الحقيقية لمنتخب مصر عميد لاعبي العالم الوحيد أحمد حسن، ربنا مايحرمني منك ودايما متألقين وفي حتة تانية والعميد واحد بس".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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