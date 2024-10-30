نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عميد لاعبي العالم الوحيد".. عصام الحضري يدعم أحمد حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق لهجوم كبير من بعض المتابعين، على الصور التي قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب حسام حسن.

هجوم كبير على منشور عصام الحضري بسبب حسام حسن

ونشر الحضري منشور به صور تجمعه بالعميد أحمد حسن معلقًا عليها: "لاعب حبيبي واخويا وعشرة عمري وشريك البطولات والانجازات التاريخية الحقيقية لمنتخب مصر عميد لاعبي العالم الوحيد أحمد حسن، ربنا مايحرمني منك ودايما متألقين وفي حتة تانية والعميد واحد بس".