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أحمد جودة - القاهرة - حذر دينو توبمولر، مدرب أينتراخت فرانكفورت، لاعب الفريق الجزائري فارس شايبي بعد تراجع مستواه مؤخرا.

مدرب فرانكفورت يحذر شايبي من هذا الأمر

وقال توبمولر حسب ما نقلت صحيفة كيكر الألمانية: "فارس لا يبدو سعيدا في المباريات الماضية، نحن نتوقع الكثير منه".

وتابع: "مسعود أوزيل أصبح بطلا للعالم رفقة ألمانيا ولم يكن يعطي أي انطباع بلغة جسده بأنه سيقاتل في الملعب من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90 وذلك رغم جودته الهائلة".

وأضاف: "لن نوجه ضربة له وسيحظى بكل المساعدة، لكنه يعرف بأننا لسنا راضين بنسبة 100%، نحن نتوقع المزيد منه سواء في أرض الملعب أو من لغة الجسد وطريقة تفاعله".

أما عن المنافسة بين إلياس سخيري ومحمود داوود في وسط الملعب، فقال توبمولر: "إلياس قدم أداء مميزا أمام يونيون (برلين) وديناميكيته جيدة".

ويرى المدرب أن قدرة داوود في الاحتفاظ بالكرة ومقاومة الضغط في صالحه: "هو قادر على منحنا دفعة جيدة للعب الهجومي".

وأضاف: "يمكن لكم القول دون تفكير أنه يمكننا اللعب بالثنائي (أمام مونشنجلادباخ)، ولكن سنختار أحدهما نظرا لأن هوجو لارسون سيشارك".