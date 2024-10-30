الرياضة

مدرب فرانكفورت يحذر شايبي من هذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - حذر دينو توبمولر، مدرب أينتراخت فرانكفورت، لاعب الفريق الجزائري فارس شايبي بعد تراجع مستواه مؤخرا.

مدرب فرانكفورت يحذر شايبي من هذا الأمر

وقال توبمولر حسب ما نقلت صحيفة كيكر الألمانية: "فارس لا يبدو سعيدا في المباريات الماضية، نحن نتوقع الكثير منه".

وتابع: "مسعود أوزيل أصبح بطلا للعالم رفقة ألمانيا ولم يكن يعطي أي انطباع بلغة جسده بأنه سيقاتل في الملعب من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90 وذلك رغم جودته الهائلة".

وأضاف: "لن نوجه ضربة له وسيحظى بكل المساعدة، لكنه يعرف بأننا لسنا راضين بنسبة 100%، نحن نتوقع المزيد منه سواء في أرض الملعب أو من لغة الجسد وطريقة تفاعله".

أما عن المنافسة بين إلياس سخيري ومحمود داوود في وسط الملعب، فقال توبمولر: "إلياس قدم أداء مميزا أمام يونيون (برلين) وديناميكيته جيدة".

ويرى المدرب أن قدرة داوود في الاحتفاظ بالكرة ومقاومة الضغط في صالحه: "هو قادر على منحنا دفعة جيدة للعب الهجومي".

وأضاف: "يمكن لكم القول دون تفكير أنه يمكننا اللعب بالثنائي (أمام مونشنجلادباخ)، ولكن سنختار أحدهما نظرا لأن هوجو لارسون سيشارك".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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