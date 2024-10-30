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أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن برشلونة يدرس بجدية تجديد عقد أحد نجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

فليك يطلب تجديد عقد حارس برشلونة

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سعيد بالمستويات التي يقدمها الحارس إيناكي بينيا، ويسعى لتجديد عقده خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن النادي كان متخوفا من الاعتماد على بينيا، بعد إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن.

لكن فليك وثق فيه وأعطاه 3 مباريات كبيرة متتالية ضد إشبيلية وبايرن ميونخ وريال مدريد، وبالفعل فاز بها برشلونة جميعا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين.

ورغم إدراكه لبعض الانتقادات التي تلقاها، فقد دعمه زملاؤه في الفريق وكانوا سعداء جدا بطريقته في الاستجابة، كما أشاد فليك بشخصيته.