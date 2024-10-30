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أحمد جودة - القاهرة - سيحاول الشارقة استغلال غياب شباب الأهلي عن المشاركة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين ليعود مجددًا ليشاركه في صدارة الترتيب عندما يحل ضيفًا على بني ياس الخميس.

الشارقة يواجه بني ياس بهدف مزاحمة شباب الأهلي

وخسر الشارقة 1-2 أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، لتنتهي بدايته المثالية للمسابقة ويتراجع للمركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة.

وتبدأ الجولة عندما يلعب الشارقة أمام بني ياس المتعثر والذي لم يعرف طعم الانتصار في آخر ثلاث مباريات، ليتراجع للمركز التاسع برصيد سبع نقاط.

وتأجلت مباراة شباب الأهلي في الجولة المقبلة أمام العين بسبب مشاركة الفريقين في بطولات الأندية الآسيوية.

* مواجهات مرتقبة

يحل الجزيرة المتألق مؤخرًا ضيفًا على الوصل حامل اللقب الذي لا يعيش أفضل أحواله في مواجهة مرتقبة الخميس.

وانتصر الجزيرة في آخر ثلاث مباريات، وسجل خلالها 13 هدفًا بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يعاني الوصل من تذبذب واضح في المستوى، إذ فاز مرتين فقط من أصل ست مباريات حتى الآن، وخسر مرتين في آخر ثلاث مباريات.

كما يلعب النصر أمام الوحدة في قمة مرتقبة الجمعة وسيحاول الفريقان الانتصار من أجل التقدم في جدول الترتيب.

وتدارك النصر تراجع نتائجه سريعا وتمكن من تحقيق الانتصار في آخر جولتين ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس.

كما يقدم الوحدة أداءً مميزًا منذ بداية الموسم، إذ لم يخسر سوى مرة واحدة كانت أمام شباب الأهلي المتصدر، ويحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويحل العروبة صاحب المركز 13 والذي حقق انتصاره الأول في المسابقة على حساب بني ياس في الجولة الماضية، ضيفًا على كلباء صاحب المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

وتختتم الجولة يوم السبت عندما يحل البطائح، صاحب المركز 12 وله أربع نقاط، ضيفًا على عجمان صاحب المركز 11 والذي يملك نفس الرصيد.

وفي نفس اليوم يلعب خورفكان العاشر بست نقاط أمام دبا الحصن صاحب المركز الأخير والذي حقق أول نقطة له في المسابقة في الجولة الماضية بالتعادل مع العين.