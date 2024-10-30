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أحمد جودة - القاهرة - غدا .. مباريات هامة للمريخ والشرقية ونجمة سيناء والنصر بالقسم الثاني

تنطلق غدا الخميس في الثالثة والنصف عصرًا منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لمجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب، بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.



1- النصر مع الشمس



يشهد نادي النصر صطدم مرتقب بين فريق النصر وصيف المجموعة بقيادة شريف الخشاب مع فريق الشمس صاحب المركز الثالث بقيادة طة شحاته يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة السابقه تعادل النصر مع مستقبل سبورت، وتعادل فريق

الشمس مع فريق جنوب سيناء.



2-جنوب سيناء مع العبور



يستضيف دار المدافعية لقاء صعب بين فريق جنوب سيناء صاحب المركز السابع بقيادة تامر رياض برصيد نقطتين مع فريق العبور متصدر المجموعة بقيادة حسام عوض برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق العبور على نجمه سيناء بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل جنوب سيناء مع فريق الشمس سلبيًا.



3-نجمة سيناء مع بور فؤاد



يستقبل نادي بهتيم يلتقي فريق نجمة سيناء صاحب المركز الخامس بقيادة حاتم حسن برصيد 3 نقاط مع فريق بور فؤاد صاحب المركز الرابع بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بور فؤاد على فريق الشرقية بثلاثية مقابل هدفين، بينما تلقي فريق نجمه سيناء الهزيمة من فريق العبور بهدفين مقابل هدف.



4- الشرقية مع 6 أكتوبر



يستضيف نادي شباب ههيا لقاء صعب بين فريق الشرقية صاحب المركز السادس بقيادة خالد القماش فريق 6 أكتوبر صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد الضظويbيدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطتين.



5- المريخ مع مستقبل سبورت



على ملعب نادي المريخ يواجه فريق المريخ متذيل المجموعة بقيادة محمد ياسين مع فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حسن.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطتين.



ترتيب المجموعة

1- العبور 7 نقاط

2- النصر 7 نقاط

3- الشمس 7 نقاط

4- بور فؤاد 4 نقاط

5- نجمة سيناء 3 نقاط

6- الشرقية نقطتين

7- جنوب سيناء نقطتين

8- مستقبل سبورت نقطتين

6-9 أكتوبر نقطتين

10- المريخ نقطتين