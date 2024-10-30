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أحمد جودة - القاهرة - اشترى نجم منتخب البرازيل والهلال السعودي نيمار جونيور، قطعة أرض على شاطئ البحر في بال هاربور، بالقرب من شاطئ ميامي (فلوريدا)، حيث يخطط لبناء قصر.

مقابل 26 مليون دولار.. نيمار يشتري أرضًا لبناء قصر في ميامي

ذكر الموقع الإلكتروني المتخصص (TheRealDeal) اليوم الثلاثاء أن الأرض كلفت نيمار 26 مليون دولار.

وتقع الأرض التي يبلغ طولها نحو 46 مترًا أمام إحدى القنوات المائية وبها رصيف لقارب نزهة.

تُظهر سجلات الأرض أن شركة يديرها بنت فيليبسون باعت القطعة التي تبلغ مساحتها 0.6 فدان والتي كانت قد استحوذت عليها مقابل 9.3 ملايين دولار في عام 2020، مشيرة إلى أنها كانت تضم في ذلك الوقت منزلًا تم هدمه فيما بعد.

ويلعب نيمار (32 عامًا) حاليًا لصالح نادي الهلال في دوري المحترفين السعودي.

وبإجمالي 79 هدفًا في 125 مباراة لعبها منذ ظهوره الأول في سن 18 عامًا، بات هداف منتخب "السيليساو"، وهو الامتياز الذي كان يحتفظ به بيليه حتى سبتمبر (آيلول) 2023.