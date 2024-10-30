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أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت اليوم الثلاثاء النسخة الـ28 لحفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2023، في جامعة كيونج هي بالعاصمة الكورية سيؤول، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، الذي تم تكريمه بأعلى وسام من الاتحاد الآسيوي "ماسة آسيا".

الاتحاد الآسيوي يكرم رئيس "فيفا" بأعلى وسام

وتوج الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، لاعب المنتخب القطري ونادي السد أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا، في حين نالت الأسترالية كيكو سيكي جائزة أفضل لاعبة.

ونال الحكم الدولي الإماراتي لكرة القدم الشاطئية، إبراهيم يوسف الرئيسي، جائزة الاتحاد الآسيوي الخاصة بفئة الحكام، تقديرًا لأدائه المتميز في إدارة العديد من مباريات البطولة الآسيوية والدولية.

وحصل الياباني جو أويوا، جائزة أفضل مدرب للرجال في القارة، وأصبح أول مدرب يفوز بهذه الجائزة مرتين بعد فوزه بها عام 2018، فيما حصلت بارك يون-جونج من جمهورية كوريا، على جائزة أفضل مدربة في آسيا للسيدات.

وفاز الإيراني سعيد أحمد عباسي بجائزة أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا.

وأصبحت الأسترالية إيلي كاربنتر أول فائزة بجائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة "السيدات"، حيث تم تقديم هذه الجائزة للمرة الأولى في هذه النسخة، تقديرًا لنمو كرة القدم النسائية ونجاح أفضل لاعبات القارة.

وفاز الاتحاد الياباني لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني من الفئة البلاتينية.

وتم تكريم الاتحاد القطري لكرة القدم بجائزة تقدير بعد استضافته لكأس آسيا، بينما حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي تقديرًا لجهوده الدؤوبة نحو تنمية كرة القدم الآسيوية على مدار العام الماضي.