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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الهلال لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية بفوزه العريض على مضيفه الطائي 4 /1 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

الهلال يضرب بقوة ويرافق الرائد لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين

وتقدم الهلال بهدف مبكر سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة الخامسة ثم تعادل الطائي بهدف حمل توقيع أحمد الجويد في الدقيقة السابعة ثم رد الهلال بهدف سجله خالد الغنام في الدقيقة37.

وفي الشوط الثاني عاد عبدالله الحمدان وسجل الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 49 وتكفل ماركوس ليوناردو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 53.

كما تأهل الرائد لدور الثمانية بفوزه على مضيفه النجمة بهدف سجله صالح العمري في الدقيقة 38.