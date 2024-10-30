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أحمد جودة - القاهرة - طلب فالنسيا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراته في كأس الملك المقررة اليوم الأربعاء أمام بارلا إسكويلا في مدريد؛ بعد أن أودت فيضانات في جنوب شرق البلاد بحياة العديد من الأشخاص ونصحت السلطات بتجنب جميع الرحلات غير الضرورية.

الفيضانات تعطل مسيرة فالنسيا قبل مواجهة الريال

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة التأهب القصوى في شرق فالنسيا الثلاثاء في الوقت الذي أنقذ فيه رجال إطفاء أشخاصًا محاصرين في مياه الفيضانات بسبب الإعصار دانا.



وقال النادي على منصة إكس "يرى النادي أن التأجيل هو الإجراء الأكثر ملاءمة بسبب الظروف الخطيرة التي نمر بها في بلنسية جراء الإعصار دانا".

ومن المقرر أن يستضيف فالنسيا، متذيل الدوري الإسباني، منافسه ريال مدريد يوم السبت.