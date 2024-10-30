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أحمد جودة - القاهرة - واصل بوروسيا دورتموند نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، بتوديع كأس ألمانيا من الدور الثاني عقب السقوط أمام فولفسبورج بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، عقب اللجوء للأوقات الإضافية.

بوروسيا دورتموند يحسم مستقبل نوري شاهين

وعلى الرغم من تكبد الفريق الهزيمة الثالثة في جميع المسابقات، إلا أن سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند أكد استمرار المدرب نوري شاهين في منصبه.

وقال كيل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لدورتموند: "الأجواء في غرف الملابس هادئة للغاية وبها الكثير من خيبة الأمل، الفريق تعامل مع المهمة بصورة جيدة للغاية منذ الدقيقة الأولى وسيطر على اللقاء وخلق الفرص، ولكن في النهاية خرجنا وهذا أمر مر".

وأضاف: "لا يمكنني إلقاء اللوم على اللاعبين، من الواضح أيضًا أننا لا نشعر بالرضا من الوضع العام للنتائج، يتعين علينا أن نتكاتف ونعمل معًا، تمامًا كما حاولنا فعل ذلك اليوم، فنحن متأخرون عن معاييرنا، ولكن سنتخطى ذلك الوضع معًا".

وأتم: "لسوء الحظ قائمة الفريق صغيرة حاليًا بسبب الإصابات، ومع ذلك سنحاول الفوز بمباراة يوم السبت، وأرى أننا في وضع يسمح لنا بذلك، كان من الممكن أن تتجه مباراة اليوم في صالحنا، ولكن هناك أشياء صغيرة حسمت الأمور".