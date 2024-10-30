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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات المتعلقة بموقف ريال مدريد من جائزة الكرة الذهبية.

ريال مدريد يعتمد قانون الصمت بشأن حفل الكرة الذهبية

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجًا على خسارة لاعبهم البرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة البالون دور.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر نادي ريال مدريد تطبيق "قانون الصمت" فيما يتعلق بحفل الكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة، أنه لا يوجد أحد من النادي سيتحدث عن الكرة الذهبية أو الحفل، كما لن يتم نشر أي شيء عن الجوائز التي فاز بها النادي.

وأشارت إلى أنه يمكن للاعبين التحدث عن ذلك عبر حساباتهم الشخصية، لكن النادي لن يفعل ذلك.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد توج بجائزة أفضل فريق جماعي في عام 2024، كما فاز مدربه كارلو أنشيلوتي بجائزة مدرب العام.