موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الكاراباو والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق ليستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري؛ ضمن منافسات بطولة كأس الكاراباو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في كأس الكاراباو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الكاراباو، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، عبر قناة beIN Sports HD 4.

تردد قناة beIN SPORTS 4 على النايل سات

• تردد القناة: 11566.

• معدل الاستقطاب: 27500.

• معدل الترميز: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• الجودة: HD.