معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الرابطة الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان عن معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، ضمن إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2024/2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 من أكتوبر الجاري، على استاد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام للمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.