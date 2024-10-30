نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الكاراباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة برايتون، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويحل نادي ليفربول ضيفًا على برايتون، اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي وبرايتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تعد الناقل الحصري لنقل وإذاعة البطولة عبر شاشتها.

تردد قناة بي ان سبورتس

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 32.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة بي إن سبورت القطرية على الأقمار الصناعية عرب سات

تردد القناة: 11547.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة القناة: HD.

معلق مباراة ليفربول وبرايتون

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق على المواجهة التي من المقرر أن تجمع بين ليفربول وبرايتون في إطار منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي، للمعلق الرياضي الشهير محمد بركات بالتعليق على أحداث المباراة.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 23 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.