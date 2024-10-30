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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بات قريبًا جدًا من الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فتح باب الرحيل أمام نجم برشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن أنسو فاتي أصبح مرشح بقوة من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، بأن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع خورخي مينديز وكيل فاتي، للبحث عن عرض رحيل لوكيله خلال الانتقالات الشتوية.

وشارك فاتي رفقة الفريق الكتالوني لمدة 132 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن البلوجرانا فتح باب الرحيل أمام فاتي خلال الميركاتو الصيفي، في ظل عدم اقتناع الألماني هانز فليك مدرب برشلونة بإمكانيات اللاعب، خاصة بعد المستوي الباهت الذي قدمه اللاعب أثناء الدقائق التي شارك فيها.