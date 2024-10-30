نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي يطلب صفقة جديدة في النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، بأن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يريد التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير السعودية، فأن بيولي طلب من إدارة النصر التعاقد مع مهاجم مميز خلال الميركاتو الشتوي القادم، وذلك من أجل تعزيز خط الهجوم النصراوي.

وأوضحت التقارير بأن بيولي يري بأن النصر يحتاج إلى مهاجم جديد ليكون بديلًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي لا يوجد له بديل حتي الآن.

موعد مباراة النصر والهلال

يستضيف ملعب "الأول بارك" الجمعة المقبل، كلاسيكو الدوري السعودي بين النصر والهلال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر وفلسطين.