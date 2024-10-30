القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الكاراباو

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو).

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في كأس كاراباو

ومن المقرر أن يستضيف ملعب «توتنهام هوتسبير»، مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأربعاء والتي ستنطلق في تمام الساعة 11:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 12:15 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس كاراباو، عقب فوزه على واتفورد بهدفين مقابل هدف.

بينما صعد فريق توتنهام إلى هذا الدور، بعد فوزه على كوفنتري سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس كاراباو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس كاراباو، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي

