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أحمد جودة - القاهرة - يواجه البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، خطر الإقالة من منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام نابولي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

مدرب ميلان يواجه خطر الإقالة.. والكشف أبرز المرشحين

وسقط ميلان على أرضه ووسط جماهيره أمام نابولي بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعت الفريقين في قمة الجولة العاشرة من الكالتشيو.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة الروسونيري تدرس إقالة فونسيكا مدرب الفريق من منصبه وذلك بسبب سوء النتائج سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 14 نقطة، جمعهم من الفوز في أربع مباريات والخسارة في 3 والتعادل في مباراتين.

وأوضحت التقارير الصحفية أن هناك أكثر من مدرب مرشح لقيادة ميلان حال إقالة فونسيكا من منصبه يأتي على رأسهم كل من ماسيميليانو أليجري وماوريسيو ساري وكونسيساو وربرتو مانشيني.