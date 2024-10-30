القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في كأس الكاراباو

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق ليستر سيتي على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات دور ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزي 2024-2025

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بنظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، على ملعب أولدترافورد.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الاربعاء بكأس رابطة الأندية

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لجميع مباريات كأس الكاراباو بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة beIN Sports HD 4

تردد القناة: 11566.

معدل الاستقطاب: 27500.

معدل الترميز: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

